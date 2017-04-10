Белозерцев посетил предприятие по производству мороженого

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, компания успешно работает в регионе уже более 20 лет. Продукция ОАО «Пензахолод» реализуется в Пензенской области, поставляется в другие регионы, а также Республику Казахстан.
Каждый год средства вкладываются в модернизацию производства, осваивается выпуск новых видов продукции. Так, в 2016 году приобретено и запущено оборудование стоимостью 14 млн рублей.
Глава региона посетил основные цеха предприятия, где ознакомился с технологическим процессом и побеседовал с сотрудниками.
«Предприятие не крупное, но высокоэффективное. Грамотно выстроены технологические линии, с пользой используется каждый квадратный метр площади», — сообщил Иван Белозерцев.
Он отметил также сформировавшийся кадровый состав предприятия — многие сотрудники работают здесь 10 и более лет.
«Инженерно-технический состав, руководство компании создали хорошие условия для развития производства. Результат — выпускается более 160 наименований продукции, а география ее реализации расширяется с каждым годом», — пояснил глава региона.
«В 2016 году на 27% увеличен объем выпускаемых изделий, это говорит об их востребованности у пензенцев и жителей других регионов. Нашу продукцию отличает качество и широкий ассортимент», — добавил Иван Белозерцев.
Он особо отметил хорошие перспективы ОАО «Пензахолод» и предложил воспользоваться мерами господдержки для дальнейшего развития.
Также губернатор поручил проработать вопрос о расширении линейки мороженого, представленной на прилавках крупных торговых сетей в Пензенской области.