« Пензахолод», которое специализируется на производстве мороженого и полуфабрикатов , переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов , оптовой торговле отдельными видами продукции." data-title="Белозерцев посетил предприятие по производству мороженого — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил ОАО «Пензахолод», которое специализируется на производстве мороженого и полуфабрикатов, переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов, оптовой торговле отдельными видами продукции.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, компания успешно работает в регионе уже более 20 лет. Продукция ОАО «Пензахолод» реализуется в Пензенской области, поставляется в другие регионы, а также Республику Казахстан.

Каждый год средства вкладываются в модернизацию производства, осваивается выпуск новых видов продукции. Так, в 2016 году приобретено и запущено оборудование стоимостью 14 млн рублей.

Глава региона посетил основные цеха предприятия, где ознакомился с технологическим процессом и побеседовал с сотрудниками.

«Предприятие не крупное, но высокоэффективное. Грамотно выстроены технологические линии, с пользой используется каждый квадратный метр площади», — сообщил Иван Белозерцев.

Он отметил также сформировавшийся кадровый состав предприятия — многие сотрудники работают здесь 10 и более лет.

«Инженерно-технический состав, руководство компании создали хорошие условия для развития производства. Результат — выпускается более 160 наименований продукции, а география ее реализации расширяется с каждым годом», — пояснил глава региона.

«В 2016 году на 27% увеличен объем выпускаемых изделий, это говорит об их востребованности у пензенцев и жителей других регионов. Нашу продукцию отличает качество и широкий ассортимент», — добавил Иван Белозерцев.

Он особо отметил хорошие перспективы ОАО «Пензахолод» и предложил воспользоваться мерами господдержки для дальнейшего развития.

Также губернатор поручил проработать вопрос о расширении линейки мороженого, представленной на прилавках крупных торговых сетей в Пензенской области.