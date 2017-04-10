Белозерцев: Кладбища должны быть ухожены, это дело святое

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания с главами районов обратил внимание на необходимость благоустройства кладбищ в ходе месячника.

Глава региона поручил председателю облправительства Николаю Симонову и зампреду Дмитрию Семенову провести проверку кладбищ с видео- и фотофиксацией по районам.

«Езжайте на кладбища, смотрите сами: там, где можно поправить, поправляйте, там, где большой объем, делайте проекты, замеряйте, ищите возможность привести в порядок. Это дело святое», — обратился он к главам районов.

В ходе совещания начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин отметил, что до сих пор отсутствуют сведения по очистке кладбищ в Земетчинском, Сердобском и Тамалинском районах.