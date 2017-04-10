Пензенцы предложили установить у здания правительства скульптуру Ждуна

Инициатива была опубликована на сайте «Открытой Пензы», она адресована главному архитектору города.

«Предлагается в сквере перед зданием областной администрации установить копию известной скульптуры Ждуна.

С одной стороны, Ждун олицетворяет всех нас, жителей города, бесконечно ждущих от власти улучшений дорог, ЖКХ, школ, больниц и прочее, прочее.

С другой стороны, Ждун олицетворяет власть предержащих в их ожидании, когда наконец жители перестанут их дергать, проявят гражданскую активность и сами везде наведут порядок», — написал автор инициативы.

Он предложил изготовить скульптуру не из бронзы, а из более доступного материала.

«Можно не из бронзы, а из плексигласа — Ждуну же все равно, из чего ждать», — отметил он.