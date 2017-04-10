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Пензенцы предложили установить у здания правительства скульптуру Ждуна

10 апреля в 17:52 708 просмотров

Пензенцы предложили установить копию известной скульптуры Ждуна на площади им. Ленина напротив здания облправительства.

Инициатива была опубликована на сайте «Открытой Пензы», она адресована главному архитектору города.

«Предлагается в сквере перед зданием областной администрации установить копию известной скульптуры Ждуна.

С одной стороны, Ждун олицетворяет всех нас, жителей города, бесконечно ждущих от власти улучшений дорог, ЖКХ, школ, больниц и прочее, прочее.

С другой стороны, Ждун олицетворяет власть предержащих в их ожидании, когда наконец жители перестанут их дергать, проявят гражданскую активность и сами везде наведут порядок», — написал автор инициативы.

Он предложил изготовить скульптуру не из бронзы, а из более доступного материала.

«Можно не из бронзы, а из плексигласа — Ждуну же все равно, из чего ждать», — отметил он.

Фотография: Скриншот: http://open-penza.ru/initiatives/6100/
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