В Пензе осудили полицейского, сбившего насмерть пешехода (видео)

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К полутора годам тюрьмы и лишению водительских прав на два года суд приговорил бывшего сотрудника полиции, сбившего пешехода в Пензе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Карпинского. Управляя мотоциклом, водитель 1975 года рождения не пропустил человека на пешеходном переходе, сообщает телеканал «Экспресс».

«Прокуратурой Ленинского района поддержано государственное обвинение гражданина В., который совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ. Данный гражданин являлся действующим сотрудником полиции и совершил наезд на пешеходном переходе, сбив женщину 46 лет, которая от полученных ранений скончалась на месте», — сообщил помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Сергей Мигдалев.

Водитель свою вину полностью признал. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Обвиняемый оказывал содействие следствию и добровольно возместил семье погибшей материальный и моральный вред. Также на смягчение приговора повлияли положительные характеристики по месту жительства и службы и награды за участие в контртеррористичекой операции на Кавказе.