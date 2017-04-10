В Сердобске выбрали самую спортивную семью (видео)

В минувшие выходные в городе Сердобске Пензенской области семьи со всего региона боролись за звание самых спортивных. В финале областного фестиваля «Папа, мама, я — спортивная семья» приняли участие 35 команд.

Первыми на старт вышли главы семейств. Следом за папами — мамы, а после — и дети. Сплоченность и взаимопонимание демонстрируют сразу 35 семей из Пензенского региона, все они вышли в финал фестиваля «Папа, мама, я — спортивная семья». Многим родителям прыгать и бегать приходилось только в школьные и студенческие годы, вспомнить былое им пришлось на зональном этапе состязаний.

В физкультурно-оздоровительном комплексе Сердобска взрослые и дети приняли участие в легкоатлетической и комбинированной эстафетах, посостязались в дартсе, прыжках в длину с места и в отжиманиях.

Пожелать удачи участникам стартов и еще раз напомнить, что главный пример во всех начинаниях для ребенка — это родители, на спортивный праздник приехали почетные гости.

«Чем больше будет таких семей, тем здоровее будет наше общество, тем сильнее будет область и Россия в целом. Поэтому мы и дальше будем поощрять эту работу, создавать условия семьям для занятий физической культурой и спортом», — отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Удивлять жюри семьям пришлось не только спортивными результатами, но и талантом художников-оформителей. В конкурсе плакатов у участников в ход шли и карандаши, и краски.

«Я нарисовала маму и папу, а еще — виды спорта, которыми любим заниматься. Особенно с боксером не шути, я не боксер, но занимаюсь карате», — рассказала участница фестиваля Полина Зимина.

Сильнейших определили в четырех группах, в зависимости от пола и возраста ребенка. Вера в собственные силы семью Левиных не подвела. По итогам финального этапа конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья» они одержали победу, сообщает телеканал «Экспресс».