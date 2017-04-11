Иван Белозерцев сообщил о внедрении в школах «Культурной субботы»

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в «Твиттере» сообщил о новом проекте, который будет реализован в учебных заведениях региона.

«С нового учебного года планируем реализовать в регионе проект «Культурная суббота». Школьники будут посещать интегрированные уроки вне стен школ.

Это и психологический отдых от традиционной формы обучения, и повышение интереса и мотивации ребят к урокам. Им должно быть интересно учиться», — написал он.

С нового уч. года планируем реализовать в регионе проект «Культурная суббота».Школьники будут посещать интегрированные уроки вне стен школ — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 11 апреля 2017 г.