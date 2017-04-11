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В России выросла детская смертность в ДТП

11 апреля в 09:16 136 просмотров
«Известия», в этом году произошло на 6,3% больше аварий с участием несовершеннолетних, смертность выросла на 21%.

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В 2017 году в России выросло число ДТП с участием детей. Как пишут «Известия», в этом году произошло на 6,3% больше аварий с участием несовершеннолетних, смертность выросла на 21%.

По мнению экспертов, причинами являются безответственность родителей и экономическая ситуация.

Кроме того, на 38% выросла смертность среди детей-пассажиров, детей-пешеходов стало гибнуть меньше.

Основными факторами, как сообщают эксперты, являются все более мощные автомобили, которые быстро разгоняются, и сравнительно небольшое количество камер фиксации превышения скорости на дорогах, также экономическая ситуация — люди при покупке дорогих машин берут кредиты, пренебрегая устранением неполадок в авто и покупкой дорогих детских кресел.

«Когда вводили штраф в три тысячи рублей за перевозку ребенка без удерживающих устройств, это было действенной мерой, потому что и кресло стоило 3−4 тыс.», — рассказала «Известиям» президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Она также отметила, что затем стоимость кресел возросла, и жители регионов с зарплатой в 20−30 тысяч рублей не могут позволить себе кресло в 15 тыс.

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