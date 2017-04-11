Tele2 запускает новую тарифную линейку

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Tele2 запускает новую федеральную линейку тарифов «Мой». Новые предложения включают безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут.

Новый продукт Tele2 приходит на смену пакетным тарифам линейки «Черный». Название линейки тарифов «Мой» отражает близость интересам абонента: «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+" и «Мой разговор». Неизменными остаются принципы тарифообразования оператора, на которых также построены новые предложения: максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена.

Тарифная линейка «Мой» имеет следующие преимущества: оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и по всей России и теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик наиболее популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране (за исключением Республики Крым и г. Севастополь) интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифах линейки «Мой» остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период при условии своевременного внесения абонентской платы.

Флагманским предложением оператора станет «Мой Tele2». Это сбалансированный универсальный продукт с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. Например, для клиентов компании в Пензенском регионе его цена составит 7 рублей в сутки. По сравнению с тарифом «Очень черный», который стоит 150 рублей в месяц, в предложении «Мой Tele2» существенно вырос объем трафика — с трех до пяти гигабайт.

«Мой онлайн» подойдет активным пользователям интернета. Тариф подразумевает большее количество гигабайтов, чем на тарифе «Самый черный», за те же деньги. За 290 рублей абонент получит 5 Гб трафика и 400 минут на номера других операторов домашнего региона. «Мой онлайн+» — это классический «тяжелый» тариф, включающий большой объем трафика (10 Гб) и пакет минут (600 минут на номера других операторов России). Его стоимость составит 490 рублей.

Тариф «Мой разговор» рассчитан на тех, кому важен пакет минут и не нужен безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом «Мой разговор» предусматривает пакет интернета для комфортного пользования услугами передачи данных.

С момента запуска нового продукта все тарифы линейки «Черный» будут закрыты для подключений и переходов. В Пензенской области в архив уйдут тарифные планы «Черный», «Очень черный», «Самый черный», «Сверхчерный», «Беспредельно черный».

«Предыдущая тарифная линейка Tele2 действовала с 2014 года. С тех пор компания получила статус полноценного федерального оператора и стала оказывать широкий набор современных услуг. Мы видим, как стремительно растет доля пакетных тарифов в нашей базе: в 2016 году этот показатель увеличился более чем на 120%. В начале 2017 года мы представили коммуникационную концепцию «Другие правила» и пообещали регулярно выпускать на рынок отличные от конкурентов продукты, активно выступая за права абонентов и против навязанных ограничений. В подтверждение своих слов мы внедряем новую тарифную линейку, где каждое предложение ориентировано на определенный сегмент пользователей и сфокусировано на удовлетворении их потребностей», — отметил заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.