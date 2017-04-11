Пензенского бизнесмена наказали за продажу опасной жидкости

В Пензе предприниматель на ул. Аустрина продавал стеклоомывающую жидкость с недопустимым содержанием метилового спирта.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Октябрьским судом Пензы мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией товара.

