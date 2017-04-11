Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Октябрьским судом Пензы мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией товара.
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Пензенского бизнесмена наказали за продажу опасной жидкости
11 апреля в 17:02 648 просмотров
В Пензе предприниматель на ул. Аустрина продавал стеклоомывающую жидкость с недопустимым содержанием метилового спирта.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Октябрьским судом Пензы мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией товара.