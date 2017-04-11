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Кувайцев: Детская железная дорога может стать зоной семейного отдыха

11 апреля в 11:57 420 просмотров
«Пенза -I» мэр города Виктор Кувайцев встретился с начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Рашидом Сайбаталовым, чтобы осудить дальнейшее сотрудничество.

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На вокзале станции «Пенза -I» мэр города Виктор Кувайцев встретился с начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Рашидом Сайбаталовым, чтобы осудить дальнейшее сотрудничество.

Реконструкцию пешеходного перехода необходимо продолжить, согласился Рашид Сайбаталов, в частности, входной группы. Следует также устранить причины проникновения подземных вод в переход, заменить асфальтовое покрытие и т. д, отметили в мэрии.

Также стороны осмотрели территорию Детской железной дороги и обсудили возможности ее развития.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии территории Детской железной дороги. Уверен, если появятся новые аттракционы, музей железнодорожной техники, это место может стать зоной семейного отдыха не только для жителей ГПЗ, но и для всего города», — отметил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/d08/800_533_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/d087b7a641a289804bf76c7cdc8f9220.jpg
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