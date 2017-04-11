Кувайцев: Детская железная дорога может стать зоной семейного отдыха

Реконструкцию пешеходного перехода необходимо продолжить, согласился Рашид Сайбаталов, в частности, входной группы. Следует также устранить причины проникновения подземных вод в переход, заменить асфальтовое покрытие и т. д, отметили в мэрии.
Также стороны осмотрели территорию Детской железной дороги и обсудили возможности ее развития.
«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии территории Детской железной дороги. Уверен, если появятся новые аттракционы, музей железнодорожной техники, это место может стать зоной семейного отдыха не только для жителей ГПЗ, но и для всего города», — отметил Виктор Кувайцев.