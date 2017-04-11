В Пензенской области наступает пожароопасный сезон (видео)

В зонах повышенного риска могут оказаться около 100 населенных пунктов в Кузнецком, Земетченском, Сосновоборском и Пензенском районах. Там проживают более 50 тысяч человек. Хотя пожароопасный период еще не наступил, по словам начальника областного управления МЧС Сергея Козлова, с начала весны зафиксировано уже немало возгораний.
«8 апреля только за сутки зарегистрировано 29 загораний. Для тушения пожаров привлекалось огромное количество подразделений. Горит не только сельская местность. Поселок Заря у нас вызывает огромную озабоченность, в районе горзеленхоза», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.
В случае угрозы на территории региона готовы развернуть 100 пунктов временного размещения, которые смогут вместить около 30 тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».
Иван Белозерцев поручил тщательнее проводить профилактическую работу с населением, а также проверить квалификацию водителей спецтехники и техническое состояние машин.