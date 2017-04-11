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С дендропарком и «шведским столом». Куда отправят отдыхать пензенских судей

11 апреля в 12:55 304 просмотра
, а также судей, находящихся в отставке. Начальная стоимость контрактов по двум лотам составляет 2,6 млн рублей.

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Управление судебного департамента в Пензенской области объявило открытый конкурс на приобретение путевок для действующих судей и членов их семей, а также судей, находящихся в отставке. Начальная стоимость контрактов по двум лотам составляет 2,6 млн рублей.

Начальная цена, по которой планируют закупить путевки для действующих судей и их домочадцев, составляет 1 млн 977 тысяч рублей. На эти средства будут приобретены 24 путевки по 12 дней каждая на период с 20 мая по 2 октября 2017 года и пять 14-дневных путевок на период с 4 июля по 9 августа.

Тех судей, которые поедут отдыхать и поправлять здоровье на 12 дней, разместят в поселке Дагомыс. К санаторию, который примет их, есть предельно конкретные требования, вплоть до числа бассейнов и конференц-залов, но главное — учреждение должно располагаться на берегу моря и не дальше чем в 12 километрах от центра Сочи. Территория учреждения должна быть окружена дендропарком площадью не менее 24 га, а лечебная база должна включать широкий спектр направлений — водо- и грязелечение, прессо- и иглорефлексотерапия и многие другое.

Судей и членов их семей разместят в двухместных номерах с евроремонтом, всеми необходимыми удобствами и бытовой техникой. Питание будет трехразовым, по системе «шведский стол».

Те, кто поедет по путевке на 14 дней, отдохнут в Адлеровском курортном городке с четырехразовым питанием и также со всеми удобствами.

Судей, пребывающих в отставке, отправят отдыхать и поправлять здоровье в санатории Кавказских Минеральных вод. На эти цели закупят пять путевок в Кисловодск, четыре — в Пятигорск и еще две — в Железноводск. Все они рассчитаны на 14 дней. Их общая начальная стоимость составляет 600,6 тыс. рублей.

Во всех случаях финансирование расходов осуществляется за счет федерального бюджета.

На первый лот поступило две заявки — от АНО «Санаторное объединение», зарегистрированного в Москве, и от ООО «Центр реализации путевок «Радуга» из Республики Алтай. На второй лот, кроме этих компаний, еще заявилось ООО «Курсалон» (Москва).

Рассмотрение заявок пройдет 12 апреля.

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