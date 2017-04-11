Вклад открывается на сумму от 50 000 рублей или 1 000 долларов США на сроки 180 и 395 дней, пополнение и расходные операции не предусмотрены. В зависимости от срока размещения средств ставка составляет до 8,75% годовых в рублях и до 1,5% годовых в долларах США.
Открытие депозита возможно при условии одновременного приобретения пая (паев) паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» на сумму, равную первоначальному взносу по вкладу. На усмотрение клиента — выбор подходящей инвестиционной стратегии: консервативной, сбалансированной либо агрессивной.
Оформить вклад можно в офисах банка на имя клиента, открытие депозита в пользу третьих лиц не допускается.
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.