« Бетониум» подготовил для своих клиентов ряд партнерских программ." data-title="Как в мае покупать ЖБИ по зимним ценам. Секреты бережливого строительства — Пенза-пресс, рунет за день">

Выгодные условия покупки ЖБИ были озвучены на встрече руководства Домостроительного комбината «Бетониум» с представителями строительных компаний разного уровня, в том числе ориентированных на работу с физическими лицами. Разговор о взаимовыгодном сотрудничестве прошел в неформальной обстановке бизнес- завтрака.

«Несмотря на грядущее сезонное повышение стоимости ЖБИ, для наших партнеров мы нашли возможность продавать продукцию по февральским ценам», — рассказал коммерческий директор Домостроительного комбината «Бетониум» Дмитрий Колгушкин.

Когда стройка в самом разгаре, важна не только стоимость изделий но и скорость доставки. От прочих производителей ЖБИ компанию «Бетониум» отличает наличие собственного парка спецтехники: 17 миксеров, три длинномера и манипулятор призваны оперативно решать вопросы доставки материалов непосредственно на строительную площадку.

В ходе экскурсии по цехам гости смогли осмотреть производственные мощности завода и поближе познакомиться с ассортиментом выпускаемых железобетонных изделий. В завершении мероприятия были разыграны сертификаты на покупку ЖБ-изделий.