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Кувайцев потребовал от чиновников создать в городе европейскую чистоту

11 апреля в 13:11 350 просмотров

В Пензе в рамках совещания мэр города Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов проанализировать ход месячника по благоустройству.

«Оценивая результаты проделанной работы и сравнивая с прошлыми годами, можно увидеть, что сделано много. Но сейчас стандарты изменись, уровень требований возрос. Пенза — современный европейский город, и чистота здесь должна быть европейская», — сказал градоначальник в рамках совещания.

По словам мэра, контролировать уборку нужно каждый день, также он поручил управляющим компаниям проводить беседы с людьми, а в случае необходимости составлять протоколы об административной ответственности и штрафовать.

«Нужно работать с людьми. Вовлекать их в реализацию программы по созданию комфортной среды, предлагать участвовать в конкурсах на грантовую поддержку планов благоустройства своего двора, воспитывать гражданскую позицию, любовь к своему городу — тогда и будет результат», — цитируют в пресс-службе мэрии слова Виктора Кувайцева.

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