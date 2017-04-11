В Нижнем Ломове мотоцикл попал в ДТП, пострадал подросток

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В городе Нижний Ломов Пензенской области произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Шоссейной — столкнулись «Тойота» и мотоцикл Yamaha YZF-R1.

Травмы получили мотоциклист и его 16—летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

Причины аварии устанавливаются.