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В Нижнем Ломове мотоцикл попал в ДТП, пострадал подросток

11 апреля в 14:12 182 просмотра
, в котором пострадала 16-летняя девушка.

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В городе Нижний Ломов Пензенской области произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Шоссейной — столкнулись «Тойота» и мотоцикл Yamaha YZF-R1.

Травмы получили мотоциклист и его 16—летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

Причины аварии устанавливаются.

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