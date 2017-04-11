Регионы РФ получили 25 млрд на строительство школ

Российское правительство намерено увеличить финансирование строительства школ в регионах в 2017 году, пишет « Газета.ru » со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Даже в условиях нелегкого бюджета изысканы деньги: в прошлом году — 25 миллиардов, в этом году — 25 миллиардов. Эти деньги уже перечислены регионам», — сказал он

Кроме того, в школах хотят создать 54 тысячи новых мест.

«Но это все равно лишь, что называется, самое начало работы. По мере укрепления возможностей федерального бюджета будем стараться изыскивать дополнительные средства. Собственно, заявка на эти дополнительные средства на одном из моих совещаний от коллег из социального блока поступала», — цитируют журналисты слова Медведева.