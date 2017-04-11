Жалобную книгу» информационного агентства « Пенза-Пресс» обратился житель села Засечного Пензенской области. Он попросил ввести маршрут , который свяжет село с Пензой-I." data-title="Жители Засечного хотят добираться до центра без пересадок — Пенза-пресс, рунет за день">

В « Жалобную книгу » информационного агентства «Пенза-Пресс» обратился житель села Засечного Пензенской области. Он попросил ввести маршрут, который свяжет село с Пензой-I.

«Из Засечного до Пензы очень уж короткий путь получается — маршрутка доходит лишь до Гидростроя. Подавляющее большинство населения Засечного работает в Пензе. И получается, что каждое утро житель платит 15 руб. за проезд, чтобы добраться на самую окраину Пензы, которая находится всего лишь в 4 км, а после приходится идти на остановку общественного транспорта, снова платить и ехать на работу.

Неужели нельзя продлить маршрут до Пензы-I или Центрального рынка? Почему, например, из Золотаревки или Ухтинки маршрутки едут до Центрального рынка, а из Засечного маршрутка останавливается на самой окраине?» — написал местный житель.

На обращение отреагировали пензенцы. По их мнению, забивать центр города лишними маршрутами не стоит.

«Да, давайте все через центр пустим. Он же резиновый», — сыронизировал горожанин в одном из комментариев.

Обращение направлено в администрацию Пензы.