Жители Засечного хотят добираться до центра без пересадок

«Из Засечного до Пензы очень уж короткий путь получается — маршрутка доходит лишь до Гидростроя. Подавляющее большинство населения Засечного работает в Пензе. И получается, что каждое утро житель платит 15 руб. за проезд, чтобы добраться на самую окраину Пензы, которая находится всего лишь в 4 км, а после приходится идти на остановку общественного транспорта, снова платить и ехать на работу.
Неужели нельзя продлить маршрут до Пензы-I или Центрального рынка? Почему, например, из Золотаревки или Ухтинки маршрутки едут до Центрального рынка, а из Засечного маршрутка останавливается на самой окраине?» — написал местный житель.
На обращение отреагировали пензенцы. По их мнению, забивать центр города лишними маршрутами не стоит.
«Да, давайте все через центр пустим. Он же резиновый», — сыронизировал горожанин в одном из комментариев.
Обращение направлено в администрацию Пензы.