« РЖД» Рашид Сайбаталов оценил масштабы работы по благоустройству Пензы." data-title="Рашид Сайбаталов: Я проникся уважением к Пензе и ее жителям — Пенза-пресс, рунет за день">

Рашид Сайбаталов прибыл в Пензу рано утром 11 апреля. Знакомство с городом для него началось с экскурсии, которую организовало управление культуры областного центра. Роль экскурсовода взяла на себя глава ведомства Вера Фейгина. Гостям показали Памятник победы, сквер «Журавли», «Глобус», филармонию и ККЗ, драматический театр, строящийся Спасский собор, сквер Пушкина и территорию вокруг мэрии.

Рашида Сайбаталова Пенза вдохновила.

«Я был во многих городах, но нигде не видел, чтобы люди с такой любовью относились к своему городу. Еще только начало весны, время, когда на улице все еще мокро и слякотно, но в Пензе этого почти не заметно. Видно, что территорию приводят в порядок. Работает спецтехника. Я даже подумал, что у вас сегодня субботник», — сказал гость.

Вера Фейгина рассказала гостю о великих земляках, чьи имена связаны с пензенской землей: Лермонтове, Мейерхольде, Ключевском, Столыпине, Селиверстове. По завершении экскурсии Рашид Сайбаталов признался, что проникся уважением к городу и к его истории.