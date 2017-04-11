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Рашид Сайбаталов: Я проникся уважением к Пензе и ее жителям

11 апреля в 14:36 230 просмотров
 «РЖД» Рашид Сайбаталов оценил масштабы работы по благоустройству Пензы.

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Начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов оценил масштабы работы по благоустройству Пензы.

Рашид Сайбаталов прибыл в Пензу рано утром 11 апреля. Знакомство с городом для него началось с экскурсии, которую организовало управление культуры областного центра. Роль экскурсовода взяла на себя глава ведомства Вера Фейгина. Гостям показали Памятник победы, сквер «Журавли», «Глобус», филармонию и ККЗ, драматический театр, строящийся Спасский собор, сквер Пушкина и территорию вокруг мэрии.

Рашида Сайбаталова Пенза вдохновила.

«Я был во многих городах, но нигде не видел, чтобы люди с такой любовью относились к своему городу. Еще только начало весны, время, когда на улице все еще мокро и слякотно, но в Пензе этого почти не заметно. Видно, что территорию приводят в порядок. Работает спецтехника. Я даже подумал, что у вас сегодня субботник», — сказал гость.

Вера Фейгина рассказала гостю о великих земляках, чьи имена связаны с пензенской землей: Лермонтове, Мейерхольде, Ключевском, Столыпине, Селиверстове. По завершении экскурсии Рашид Сайбаталов признался, что проникся уважением к городу и к его истории.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_territoriyu_detskoy_zheleznoy_dorogi_nuzhno_razvivat_dorogu_/
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