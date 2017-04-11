« Лагуна-УОР» вызвали в сборную России." data-title="В национальную сборную вызвали 4 пензенских футболисток — Пенза-пресс, рунет за день">

Национальная женская сборная России по мини-футболу начала учебно-тренировочный сбор, направленный на подготовку к VIII Международному турниру ко Дню Победы.

«Помимо подготовки к одному из главных событий сезона для нашей женской команды, стартовавший сбор будет носить и селекционный характер — тренерским штабом во главе со старшим тренером Евгением Кузьминым несколько спортсменок были приглашены к работе в национальной команде впервые», — отметила пресс-атташе клуба Елена Никитина.

В состав женской сборной России включены четыре пензенских футболистки: Ксения Олькова, Ольга Тигина, Александра Чернова и Лиана Юхаева.

Сборы продлятся до 16 апреля.