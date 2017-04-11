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В национальную сборную вызвали 4 пензенских футболисток

11 апреля в 15:03 150 просмотров
«Лагуна-УОР» вызвали в сборную России.

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Четверых игроков пензенского минифутбольного клуба «Лагуна-УОР» вызвали в сборную России.

Национальная женская сборная России по мини-футболу начала учебно-тренировочный сбор, направленный на подготовку к VIII Международному турниру ко Дню Победы.

«Помимо подготовки к одному из главных событий сезона для нашей женской команды, стартовавший сбор будет носить и селекционный характер — тренерским штабом во главе со старшим тренером Евгением Кузьминым несколько спортсменок были приглашены к работе в национальной команде впервые», — отметила пресс-атташе клуба Елена Никитина.

В состав женской сборной России включены четыре пензенских футболистки: Ксения Олькова, Ольга Тигина, Александра Чернова и Лиана Юхаева.

Сборы продлятся до 16 апреля.

Фотография: Фото предоставлено пресс-атташе МФК "Лагуна-УОР" Еленой Никитиной
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