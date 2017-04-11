Саратовский препарат из пиявок будут продвигать в Венгрии

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Предприятие из города Балакова Саратовской области договорилось о сотрудничестве с венгерской компанией, имеющей 60-летний опыт производства косметики и ее продажи на международном рынке.

Об этом сообщает портал «СарБК», ссылаясь на региональный комитет инвестиционной политики и имущественных отношений.

В феврале 2015 года была образована Российско-Венгерская межправительственная комиссия по межрегиональному сотрудничеству, которая стала заниматься координацией перспективных совместных проектов двух стран. В их числе оказался проект балаковского предприятия по производству препаратов на основе медицинских пиявок.

В декабре 2015 года в ходе бизнес-миссии в Венгрию руководство предприятия наладило контакты с местными косметологами. Венгры заинтересовались возможностью производства косметической продукции с использованием препарата.

Стоимость проекта, главная цель которого — продвижение балаковского продукта на венгерский рынок, а затем и на рынки других стран Евросоюза, — 18,5 млн руб.

«Венгерские партнеры провели анализ предоставленных документов на предмет достаточности требований для Евросоюза, отработали рецептуру косметической линии и планируют регистрацию косметических средств. В настоящий момент прорабатывается контракт. В нем будут учтены согласованные сторонами условия договора поставки. Подписание планируется в 2017 году. Представят разработанные продукты на съезде гирудологов. Он пройдет в сентябре этого года в Болгарии», — сообщили в комитете.