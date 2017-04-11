В Пензе юные регбисты сразятся за городской кубок

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С 14 по 16 апреля в Пензе пройдет открытый городской кубок по регби среди юношей, посвященный памяти тренера В. Э. Дин-Ислямова.

14 и 15 апреля в 9.00 матчи стартуют на стадионе «Первомайский», 16 апреля в 9.00 — на стадионе «Запрудный».

«К участию в соревнованиях приглашаются юноши 2000−2007 г. р., прошедшие медосмотр и имеющие допуск к соревнованиям», — отметили в пресс-службе мэрии.

14 апреля за победу сразятся ребята 2000−2001 и 2002−2003 годов рождения, 15-го — юноши 2002−2003 и дети 2004−2005 годов рождения, 16-го — дети 2006−2007 годов рождения.

Соревноваться будут ребята не только из Пензы, но и из Казани, Набережных Челнов, Саратова, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Москвы, Твери и Санкт-Петербурга.