По данным пресс-службы областного УГИБДД, авария случалась 11 апреля в 8.31.
На ул. Ахунской автомобиль «Киа Рио» сбил 80-летнего пенсионера на велосипеде. Его с травмами доставили в больницу.
Причины аварии устанавливаются.
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В Заречном 80-летний велосипедист попал под колеса иномарки
11 апреля в 16:22 288 просмотров
В городе Заречный Пензенской области произошло ДТП с участием велосипедиста.
По данным пресс-службы областного УГИБДД, авария случалась 11 апреля в 8.31.
На ул. Ахунской автомобиль «Киа Рио» сбил 80-летнего пенсионера на велосипеде. Его с травмами доставили в больницу.
Причины аварии устанавливаются.