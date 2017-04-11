В Госдуме предложили разрешить полицейским стрелять по женщинам

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В Госдуме предложили внести поправки в федеральный закон «О полиции», согласно которым сотрудникам полиции расширят право на применение оружия.

Как сообщает «Московский Комсомолец», авторы законопроекта — председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев предложили дополнить ч.5 ст. 23 «Закона о полиции» «запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин» фразой «с видимыми признаками беременности».

Также в законопроекте предлагается разрешить полицейским стрелять в толпе «в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти».