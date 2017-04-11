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Пензенцы возмутились хамским поведением кондуктора

11 апреля в 17:18 352 просмотра
«ВКонтакте» в группе «Пенза live».

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Пензенцы возмущены хамством кондуктора в автобусе № 66. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

«Дети сели в автобус № 66, но не с той остановки. Спросили у кондуктора, доедет ли автобус до «Буртас», она сказала, что автобус едет в другую сторону. Дети попросили вернуть деньги, так как только сели и проехали только одну остановку! Сказали, что у них больше нет денег на проезд», — написали пензенцы в группе.

Деньги, по словам очевидцев, женщина не вернула.

«60 рублей проезда стоят того, чтобы высадить детей, зная, что у детей денег больше нет на проезд. При мне взрослым возвращали деньги, если они ошибались и садились не на тот транспорт», — добавили горожане.

«Звоните в управляющую компанию и оставляйте жалобу. Премии не будет у нее», — прокомментировал пензенец.

Некоторые горожане отмечают, что никакого нарушения здесь нет.

«Все номера контролирующих органов общественного транспорта написаны в каждой маршрутке, автобусе, троллейбусе. Только нарушения тут никакого нет, и кондуктор не понесет никакого наказания — обычная вредная тетка попалась», - пояснила подписчица группы.

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