, здравоохранения , биотехнологий и медицинского приборостроения на выставке-презентации ( 0+) медицинской и фармацевтической промышленности." data-title="Пензенцы представят на форуме «InnoMed-2017» 35 проектов — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская область выступит с 35 проектами в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения на выставке-презентации (0+) медицинской и фармацевтической промышленности.

Выставка пройдет в технопарке «Рамеев» в рамках форума «InnoMed-2017» 13 и 14 апреля.

Регион представят группа компаний «МедИнж», Пензенский институт усовершенствования врачей, два вуза (Пензенский государственный университет и Пензенский государственный технологический университет), производственные предприятия ООО «Парафарм», ООО «ТитанМед», ООО «Имплант», АО «Оператор электронного правительства» и другие.

«Свою продукцию на выставке представят 18 компаний из 10 субъектов Российской Федерации. Это представители промышленных предприятий из Москвы, Санкт Петербурга, Смоленской, Новосибирской, Волгоградской, Тульской, Московской, Саратовской областей, Пермского края, Краснодарского края и Республики Татарстан», — цитируют региональный минпром в пресс-центре облправительства.