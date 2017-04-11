В Пензенской области снизилась заболеваемость гепатитом В

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Пензенская область присоединится к проведению 12-й Европейской или Всемирной недели иммунизации, которая пройдет с 24 по 30 апреля под девизом «Вакцины приносят результат!».

«Более 10 лет Пензенская область принимает участие в мероприятиях Европейской недели иммунизации, организованных по инициативе Всемирной организации здравоохранения», — отметила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Галина Рожкова.

Главной целью этого мероприятия является донесение правильной информации до жителей всех стран о пользе вакцинации, сообщает областной минздрав.

Также отмечено, что одной из важнейших прививок является прививка против вирусного гепатита В.

«По Пензенской области за последние 10 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 2,8 раза (2006 год — 5,0 на 100 тыс. населения, 2016 год — 1,8 на 100 тыс. населения)», — подчеркнула Галина Рожкова.