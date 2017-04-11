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Пензенские полицейские рассказали школьникам о вреде курения (видео)

11 апреля в 20:08 46 просмотров

В Пензе профилактические разговоры со школьниками о вреде курения приобрели новый формат. Теперь о пагубных привычках рассказывают сотрудники полиции.

То, как страдают легкие, кровеносные сосуды и сердце, школьникам показали при помощи лабораторных опытов. Внимание на проблему распространения табакокурения среди подростков полицейские обратили не случайно. Организаторы профилактических бесед считают, что пристрастие к сигаретам может стать первым шагом к знакомству с наркотиками, сообщает телеканал «Экспресс».

«Наша цель — создать барьер. Некурящий человек ориентирован на здоровый образ жизни и вряд ли сможет согласиться попробовать что-то запрещенное», — отметил сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Александр Цибизов.

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