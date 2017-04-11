В Пензе в ревматологии применяют генно-инженерные биологические препараты (видео)

Тяжесть в руках и ногах, сильные боли по всему телу. Ревматологические заболевания мышц и кожи, развивающиеся у пациентов на протяжении нескольких месяцев и даже лет, теперь поддаются лечению. В пензенской областной больнице имени Бурденко применяют терапию генно-инженерными биологическими препаратами, сообщает телеканал «Экспресс».

«Препараты, которые у нас появились, влияют на патогенез заболеваний. Они не влияют на причину заболеваний, а способствуют подавлению воспалений, подавлению цитокинов — гормонов, которые отвечают за воспаление в разных органах», — пояснил заведующий ревматологическим отделением Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Виктор Комаров.

Когда Наира Калякина почувствовала себя плохо, то сразу же обратилась в больницу. Обследование выявило, что боли вызывает дерматомиозит — хроническое воспалительное заболевание мышц и кожи. Женщина со слезами вспоминает о своем состоянии семь месяцев назад.

«Находилась очень в тяжелом состоянии, между жизнью и смертью. Было ощущение такое, что отказала полностью вся мышечная ткань. Я не могла поднять руки, у меня даже веки закрывались через раз, ноги не поднимались абсолютно, не могла самостоятельно встать», — поделилась она.

В 2015 году лечение здесь получили около 80 пензенцев, а в 2016 их количество увеличилось в полтора раза. По словам главного врача отделения ревматологии, число пациентов будет только расти. После почти безболезненного лечения, больные возвращаются к обычной жизни.

«Я стала жить самостоятельной жизнью, и болевой синдром исчез. Даже вожу автомобиль, веду активный образ жизни. Двое детей активные, стараюсь от них не отставать», — рассказала пациентка Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Марина Кузьмина.

Новейшие биотехнологии в пензенской больнице имени Бурденко будут осваивать и дальше. В 2017 году в отделении ревматологии долгожданное лечение получат более 60 пациентов.