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В Пензе джаз-бэнд выступил с концертом против наркотиков (видео)

12 апреля в 12:38 226 просмотров
«Джаз против наркотиков» выступил ансамбль «Экспресс-бэнд».

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Музыканты будут рассказывать школьникам о вреде запрещенных психотропных препаратов. В Пензенской областной филармонии с программой «Джаз против наркотиков» выступил ансамбль «Экспресс-бэнд».

Концерт прошел в рамках месячника «Сурский край — без наркотиков!» Эта акция в регионе проходит под эгидой прокуратуры и правительства области. Чтобы призвать молодежь вести здоровый образ жизни, артисты эстрадно-джазового ансамбля будут давать концерты, как на собственных площадках, так и в школах региона, сообщает телеканал «Экспресс».

«На концерте, как правило, показывают видеоролики, в которых дети могу увидеть все те последствия, которые могут быть после употребления наркотиков, также выступает врач наркологического отделения, и наш коллектив дает концерт», — рассказал руководитель эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс Band» Юрий Белоногов.

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