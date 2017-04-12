Лебедев опубликовал фотоотчет из весенней Пензы

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Российский дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем блоге в «Живом Журнале» отчет о Пензе, которую он посетил в выходные.

«Сгонял на выхах по Поволжью и окрестностям», — написал он.

Артемий Лебедев поделился с подписчиками фотографиями весенней Пензы и ее достопримечательностями, в частности, его поразила тень от памятника на площади Жукова, мозаика на ул. Московской, «стена со статусами», Сталинский центр.

Пензу он охарактеризовал как город, который «является чем-то средним между Тамбовом и Брянском», упомянул, что с гостиницами здесь беда, а также обратил внимание на увешанные рекламой фасады зданий.

Напомним, дизайнер посетил Пензу 9 апреля.