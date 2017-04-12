В Пензе пройдет форум PR и рекламы «Colorit»

За два дня на форуме пройдут семь лекций, участники также могут посетить мастер-класс по выбору, принять участие в практическом занятии по построению бренд-платформы и решить кейс от компании-спонсора.
Ежегодно форум проводится с целью создания площадки для взаимодействия студенчества и представителей бизнеса Пензы, позволяет специалистам в рамках мероприятий поделиться своим опытом. Его может посетить любой желающий, предварительно пройдя регистрацию в официальной группе события.
Спикерами форума станут ведущие специалисты города в области продвижения и организации событий: Дмитрий Банчуков, Анастасия Стежка, Павел Слепов, Ксения Кичкидова и др. Кроме того, форум посетит эксперт в области ораторского мастерства Владимир Карпов и специальный гость из Саратова -Эрик Шевченко, который раскроет участниками секреты продающего дизайна.
Более подробную информацию можно получить в социальной сети «ВКонтакте» в группе форума.