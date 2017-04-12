Чертой бедности в России считается доход в 15,5 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет « Газета.ru ».

Отмечено, что россияне в Москве и Петербурге бедными называют тех, у кого доход ниже 21,6 тыс. рублей, а в сельской местности — 12,4 тыс. рублей.

29% опрошенным хватает денег на еду, но покупка одежды затруднительна, 39% ответили, что денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели — уже проблема.

«За время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это почувствовали. Кажущийся необходимым набор продуктов и непродовольственных товаров стоит дорого даже в сельской местности. Однако социальную напряженность несколько снижает реально невысокий уровень потребностей россиян и готовность потерпеть временные неудобства и лишения», — цитируют журналисты слова аналитика ВЦИОМ Ивана Леконцева.