В Сосноборском районе мужчина убил брата за отказ выпить странный алкоголь

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено 7 января.



«Братья выпивали дома, между ними произошел конфликт, вызванный тем, что один из них отказался пить спиртосодержающую жидкость сомнительного качества, на чем настаивал другой, взял нож и ударил брата в грудь, в результате чего задел сердце. Через непродолжительное время мужчина скончался», — сообщили в прокуратуре.

12 апреля суд признал мужчину виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не ступил.