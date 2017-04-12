В мэрии прокомментировали возведение новостройки на ул. Московской

«Учитывая, что отдельные граждане высказывают озабоченность законностью возводимого здания на улице Московской, администрация города сообщает: земельный участок площадью 3288,00 кв. м (кадастровый номер 58:29:04005017:136) по адресу: г. Пенза, установлено относительно ориентира ул. Московская, 34, ул. Московская, 36А на основании договора от 03 ноября 2011 № 285/11 и дополнительного соглашения от 2 мая 2012 к договору аренды от 03.11.2011 № 285/11 предоставлен в аренду МУП «Пензгорстройзаказчик».

24 декабря 2014 года администрацией Пензы выдано МУП «Пензгорстройзаказчик» разрешение №RU58304000−321 на строительство здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 34, 36А. Основанием для выдачи данного разрешения послужило заявление застройщика и приложенные к нему документы, предусмотренные ч.7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе — положительное заключение ООО «Межрегиональный институт экспертизы», — отметили в горадминистрации.

Также в пресс-службе мэрии добавили, что земельный участок расположен в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра.

«Регламентами зоны предусмотрен вид разрешенного использования земельных участков «здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первом и/или втором этажах офисов, торговых помещений и объектов культурного и обслуживающего назначения», — подчеркнули в мэрии.

Однако в связи с изменениями в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вступившими в силу 3 октября 2016 года, земельный участок оказался в защитной зоне объектов культурного наследия.

«Вместе с тем, запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016, в том числе — в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика», — отметили в пресс-службе.

Напомним, возводимая многоэтажка пришлась не по душе ряду пензенцев: по их мнению, многоэтажному строительству — не место в историческом центре города.