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В мэрии прокомментировали возведение новостройки на ул. Московской

12 апреля в 14:42 496 просмотров
, которое вызвало бурную реакцию горожан.

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В мэрии Пензы прокомментировали ситуацию со строительством многоквартирного дома на ул. Московской, которое вызвало бурную реакцию горожан.

«Учитывая, что отдельные граждане высказывают озабоченность законностью возводимого здания на улице Московской, администрация города сообщает: земельный участок площадью 3288,00 кв. м (кадастровый номер 58:29:04005017:136) по адресу: г. Пенза, установлено относительно ориентира ул. Московская, 34, ул. Московская, 36А на основании договора от 03 ноября 2011 № 285/11 и дополнительного соглашения от 2 мая 2012 к договору аренды от 03.11.2011 № 285/11 предоставлен в аренду МУП «Пензгорстройзаказчик».

24 декабря 2014 года администрацией Пензы выдано МУП «Пензгорстройзаказчик» разрешение №RU58304000−321 на строительство здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 34, 36А. Основанием для выдачи данного разрешения послужило заявление застройщика и приложенные к нему документы, предусмотренные ч.7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе — положительное заключение ООО «Межрегиональный институт экспертизы», — отметили в горадминистрации.

Также в пресс-службе мэрии добавили, что земельный участок расположен в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра.

«Регламентами зоны предусмотрен вид разрешенного использования земельных участков «здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первом и/или втором этажах офисов, торговых помещений и объектов культурного и обслуживающего назначения», — подчеркнули в мэрии.

Однако в связи с изменениями в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вступившими в силу 3 октября 2016 года, земельный участок оказался в защитной зоне объектов культурного наследия.

«Вместе с тем, запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016, в том числе — в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика», — отметили в пресс-службе.

Напомним, возводимая многоэтажка пришлась не по душе ряду пензенцев: по их мнению, многоэтажному строительству — не место в историческом центре города.

Фотография: Скриншот со страницы Алексея Шуварина на Facebook - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=302394806840241&set=pcb.302394840173571&type=3&theater
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