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В Нижнем Ломове легковушка врезалась в водосток

12 апреля в 14:30 248 просмотров

В городе Нижний Ломов Пензенской области произошло ДТП — «ВАЗ-21150» слетела в кювет и наехала на водосток.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Октябрьской.

В результате пострадала женщина 76-летняя женщина, пенсионерку доставили в больницу.

Причины происшествия устанавливаются.

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