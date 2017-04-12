Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Октябрьской.
В результате пострадала женщина 76-летняя женщина, пенсионерку доставили в больницу.
Причины происшествия устанавливаются.
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В Нижнем Ломове легковушка врезалась в водосток
12 апреля в 14:30 248 просмотров
В городе Нижний Ломов Пензенской области произошло ДТП — «ВАЗ-21150» слетела в кювет и наехала на водосток.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Октябрьской.
В результате пострадала женщина 76-летняя женщина, пенсионерку доставили в больницу.
Причины происшествия устанавливаются.