В Пензе упал пассажиропоток на дачных маршрутах

Пассажиропоток на дачных маршрутахв 2016 году снизился на 7,5%, сообщил начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин на комиссии Гордумы 12 апреля.

По его словам, в прошлом году работали 26 дачных маршрутов, по которым курсировали 50 автобусов.

«На дачных маршрутах перевезено 521 530 пассажиров, за аналогичный период 2015 года — 562 960 человек», — подчеркнул Иванкин.

Возмещение недополученных доходов за счет средств бюджета Пензы от перевозки пассажиров на дачных маршрутах составило 26 млн 643 тыс. рублей

В целом, в настоящее время маршрутная сеть городского пассажирского транспорта включает в себя 65 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: семь — троллейбусных, шесть — с автобусами большого класса, 52 — с автобусами малого класса.

В Пензе работают 131 автобус большого класса, 65 троллейбусов и 986 автобусов малого класса.

По данным МУП «АРЦИС», автобусами большого класса и троллейбусами в 2016 году перевезено 38 млн 882 тыс. человек (в 2015-м — 38 млн 762 тыс. человек). Рост пассажиропотока в 2016 года составил 0,3%.

По транспортной карте «Электронный кошелек» совершенно 1 млн 660 тыс. поездок — 4% от общего количества перевезенных пассажиров.