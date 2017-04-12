Тамалинца задержали за убийство знакомого

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, предварительно установлено, мужчина в доме своего знакомого выпивал, между приятелями возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил мужчину по голове, а также ножом в грудь. Потерпевший скончался.
Подозреваемого удалось установить. Им оказался 27-летний местный житель.
«В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.