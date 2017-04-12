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Грамотно подать товар или определенную услугу — это задача не только для маркетологов, но и для владельцев автомобильных компаний. В Украине стремительно развиваются продающие и рекламные технологии. Наиболее эффективные методики представят на ежегодной выставке SIA — АвтоТехСервис'2017.

Новые темы для обсуждение на конференции SIA — АвтоТехСервис'2017



Более 100 экспертов и специалистов в области продаж представят свои наработки по следующим темам:

● глобальное развитие автомобильных сервисов в Украине;

● использование интернет-ресурсов для привлечения внимания клиентов;

● коммерческие проекты онлайн, как способ увеличения продаж.

Сотрудники компании АвтоПро расскажут, как правильно пользоваться современными маркетинговыми инструментами в условиях жесткой конкуренции среди владельцев автомобильного бизнеса.

Сервисное обслуживание транспортных средств — это не только диагностика и устранение неполадок, но и постоянная техническая поддержка авто после его покупки. Для украинских пользователей сельскохозяйственной техники это очень актуальный и важный вопрос. Узнать более подробно о возможностях сервисного рынка в Украине смогут участники выставки SIA — АвтоТехСервис'2017.

Доклады по этой тематике подготовили представители современного банка реконструкции и развития. Сама встреча будет актуальна как для местных производителей и реализаторов автотехники, так и для международных компаний. В этом году генеральными парнерами выставки станут тематический маркетплейс https://avto.pro и Британская компания ITE Group Plc.

Выставка 2017 — знакомство с отечественными и иностранными представителями авторынка

Статус выставки — это своеобразная визитная карточка для представителей международных инвесторов. Заявки на участие в мероприятии подали такие страны, как:

● Польша;

● Италия (компания ORMA Srl for Alientech);

● Южная Корея;

● Арабские эмираты (ENOC).

В перерывах между семинарами и конференциями участники национального рынка познакомятся с будущими иностранными партнерами по автомобильному бизнесу. Для многих компаний, в том числе и АвтоПро, данная выставка — это способ заявить о себе, даже во время финансового кризиса. Так считает представитель компании «Гранд Инструмент», управляющий отделом продаж Евгений Глущенко.

Во время конференций и экспозиций гости выставки примут участие в оригинальной байерской программе. По сути, это поиск и установление контактов с «клиентами под заказ». Профессиональные маркетологи и участники таких проектов проведут ряд встреч по этой тематике.

Участники SIA — АвтоТехСервис'2017 смогут получить новые знания и закрепить их на практике. В этом году проводится конкурс-олимпиада по удалению механических повреждений кузова авто без использования краски. В мероприятии примут участие несколько представителей из разных регионов Украины. Оценит старания мастеров международное жюри.