Новые темы для обсуждение на конференции SIA — АвтоТехСервис'2017
Более 100 экспертов и специалистов в области продаж представят свои наработки по следующим темам:
● глобальное развитие автомобильных сервисов в Украине;
● использование интернет-ресурсов для привлечения внимания клиентов;
● коммерческие проекты онлайн, как способ увеличения продаж.
Сотрудники компании АвтоПро расскажут, как правильно пользоваться современными маркетинговыми инструментами в условиях жесткой конкуренции среди владельцев автомобильного бизнеса.
Сервисное обслуживание транспортных средств — это не только диагностика и устранение неполадок, но и постоянная техническая поддержка авто после его покупки. Для украинских пользователей сельскохозяйственной техники это очень актуальный и важный вопрос. Узнать более подробно о возможностях сервисного рынка в Украине смогут участники выставки SIA — АвтоТехСервис'2017.
Доклады по этой тематике подготовили представители современного банка реконструкции и развития. Сама встреча будет актуальна как для местных производителей и реализаторов автотехники, так и для международных компаний. В этом году генеральными парнерами выставки станут тематический маркетплейс https://avto.pro и Британская компания ITE Group Plc.
Выставка 2017 — знакомство с отечественными и иностранными представителями авторынка
Статус выставки — это своеобразная визитная карточка для представителей международных инвесторов. Заявки на участие в мероприятии подали такие страны, как:
● Польша;
● Италия (компания ORMA Srl for Alientech);
● Южная Корея;
● Арабские эмираты (ENOC).
В перерывах между семинарами и конференциями участники национального рынка познакомятся с будущими иностранными партнерами по автомобильному бизнесу. Для многих компаний, в том числе и АвтоПро, данная выставка — это способ заявить о себе, даже во время финансового кризиса. Так считает представитель компании «Гранд Инструмент», управляющий отделом продаж Евгений Глущенко.
Во время конференций и экспозиций гости выставки примут участие в оригинальной байерской программе. По сути, это поиск и установление контактов с «клиентами под заказ». Профессиональные маркетологи и участники таких проектов проведут ряд встреч по этой тематике.
Участники SIA — АвтоТехСервис'2017 смогут получить новые знания и закрепить их на практике. В этом году проводится конкурс-олимпиада по удалению механических повреждений кузова авто без использования краски. В мероприятии примут участие несколько представителей из разных регионов Украины. Оценит старания мастеров международное жюри.