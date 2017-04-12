Пензенец 9 лет будет сидеть в тюрьме за убийство из мести

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, пензенец приехал к родственникам.

«На следующий день молодой человек после распития алкоголя вспомнил старые обиды на одного из местных жителей, взял кухонный нож и направился в дом, где находился обидчик», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Парень разыскал мужчину и ударил его ножом в грудь, затем вернулся домой и лег спать. Потерпевший от травм скончался.

В результате суд назначил пензенцу наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.