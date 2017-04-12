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В Пензе предложили обязать водителей пользоваться гарнитурой

12 апреля в 15:43 174 просмотра
, чтобы обязать водителей пользоваться гарнитурой вместо того, чтобы держать телефон в руке во время движения.

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Депутат Гордумы Владимир Мутовкин попросил управление транспорта и связи продумать вопрос о том, чтобы обязать водителей пользоваться гарнитурой вместо того, чтобы держать телефон в руке во время движения.

По словам Владимира Мутовкина, вопрос безопасности в ходе перевозок по-прежнему актуален.

«Постоянно езжу сам и вижу, как водители маршрутных такси говорят по мобильному телефону, что запрещено правилами. Я думаю, контроль за этим нужно усилить. Побороть мы это вряд ли сможем, но подумайте над вопросом обязать водителей пользоваться гарнитурой», — предложил он на комиссии Гордумы 12 апреля.

Начальник управления транспорта и связи Максим Иванкин пообещал проработать этот вопрос.

Напомним, запрет на использование телефона за рулем устанавливается Правилами дорожного движения — пунктом 2.7: «Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». За нарушение предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.

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