По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла на 19 км автодороги «Неверкино-Камышлейка-Октябрьское».
В результате травмы получил 52-летний водитель, его с травмами доставили в больницу.
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В Неверкинском районе перевернулась легковушка
12 апреля в 16:05 98 просмотров
В Неверкинском районе Пензенской области произошло ДТП — автомобиль «ВАЗ-21053» слетел в кювет и перевернулся.
По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла на 19 км автодороги «Неверкино-Камышлейка-Октябрьское».
В результате травмы получил 52-летний водитель, его с травмами доставили в больницу.