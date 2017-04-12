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В Неверкинском районе перевернулась легковушка

12 апреля в 16:05 98 просмотров
«ВАЗ-21053» слетел в кювет и перевернулся.

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В Неверкинском районе Пензенской области произошло ДТП — автомобиль «ВАЗ-21053» слетел в кювет и перевернулся.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла на 19 км автодороги «Неверкино-Камышлейка-Октябрьское».

В результате травмы получил 52-летний водитель, его с травмами доставили в больницу.

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