, который ежегодно составляет независимый негосударственный исследовательский центр , статус Пензы был повышен. Из категории « низкая прозрачность», муниципалитет по итогам 2016 года перешел в категорию « базовая прозрачность». Что это означает и что это за рейтинговое агентство , попробуем разобраться." data-title="Пензу повысили в рейтинге прозрачности — Пенза-пресс, рунет за день">

По итогам национального рейтинга закупок, который ежегодно составляет независимый негосударственный исследовательский центр, статус Пензы был повышен. Из категории «низкая прозрачность», муниципалитет по итогам 2016 года перешел в категорию «базовая прозрачность». Что это означает и что это за рейтинговое агентство, попробуем разобраться.

Свою работу агентство ведет с 2006 года. Среди заказчиков исследований — профильные федеральные министерства и ведомства, что свидетельствует о том, что отчеты организации попадают под пристальное внимание в столице. Агентство также сотрудничает с торгово-промышленной палатой Российской Федерации, где ежегодно проходит церемония награждения победителей национального рейтинга.

Каким образом Пензе удалось повысить оценку независимых экспертов, рассказал глава администрации Виктор Кувайцев. Он выступил с докладом в правительстве Пензенской области на заседании комиссии, координирующей работу по противодействию коррупции.

По факту в 2016 году работа в сфере муниципальных закупок была в корне перестроена. За основу был взят опыт городов с высокой культурой организации торгов. Коротко суть изменений можно свести к следующему: централизация закупок и отказ от принципа дробления, когда каждое муниципальное ведомство проводит торги самостоятельно. Помимо дополнительных затрат на содержание штата специалистов, проведение процедуры внутри ведомства часто порождает распределение заказов среди «своих».

В Пензе по инициативе Виктора Кувайцева полномочиями вести торги наделены лишь две организации, а с момента создания МКУ «Центр закупок города Пензы» администрация ведет работу по поэтапной передаче всех муниципальных закупок этой организации. Делается это с очевидной целью: минимизация коррупционных рисков.

За счет увеличения количества конкурентных закупок, когда на электронной площадке боролись несколько поставщиков за право заключить контракт, бюджету удалось сэкономить более 75 миллионов рублей.

Большую роль играет и профилактика. Эту функцию на себя взяло управление экономического развития Пензы. За прошлый год с просьбой проверить проекты контрактов в ведомство обратились 58 раз. В результате по 23 контрактам удалось избежать нарушений.

Важно, что повышение рейтинга областного центра безусловно повлекло за собой и более высокий результат по всему региону.