Белозерцев рассказал о своем отношении к небрежному содержанию жилья

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, регион добился высоких показателей в сфере организации капитального ремонта многоквартирного жилого фонда. В 2016 году выполнены работы в более, чем 120 многоквартирных домах. В 2017 году предусмотрен ремонт свыше 170 жилых объектов. По мнению главы региона, с задачей субъект федерации справляется.

«Долгие годы проблемой капитального ремонта никто не занимался. Сегодня деятельность в данной сфере регулируется федеральным и региональным законодательством, в соответствии с которым жители многоквартирных домов вправе принимать решение о выборе формы накопления средств. Либо они перечисляют оплату за капитальный ремонт на общий счет регионального оператора, либо на персональный счет жилого объекта», — напомнил Иван Белозерцев.

«По реализации программы капитального ремонта Минстрой России оценивает Пензенскую область в десятке лучших регионов Российской Федерации. Процент сбора средств на реконструкцию жилых объектов в области увеличивается — жители, в том числе, в районах, понимают, что необходимо капитально ремонтировать их дома, видят эффективность работы данной программы» — пояснил он и подчеркнул, что главное, чтобы реализация данной программы была открытой, понятной и прозрачной для всех.

«Важно при этом, чтобы жилые объекты ремонтировались качественно и чтобы сами жители, помимо представителей органов исполнительной власти, осуществляли контроль качества капитального ремонта своих домов», — подчеркнул глава субъекта федерации.

Расселение из аварийного жилья ведется на территории региона за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и субсидий, предоставляемых Фонду в виде имущественных взносов Российской Федерации. За четыре года расселено 2 590 жилых помещений.

Вместе с тем, глава областной исполнительной власти отметил, что зачастую сами собственники крайне небрежно относятся к своему имуществу — не отчисляют средства на ремонт и содержание дома. Таким образом, некоторые владельцы сами способствуют тому, что их имущество разрушается. В качестве примера губернатор привел ситуацию с бывшими общежитиями, которые раньше принадлежали предприятиям и были переданы на баланс областного центра по настоятельной просьбе жителей.

«Я помню, как такие объекты передавались муниципалитету. По закону, завод должен был отремонтировать общежития и передать на баланс городу. Мэрия, в свою очередь, предоставляла жильцам право оформить квартиры в собственность. Но у предприятий тогда денег не было, они не хотели проводить там ремонт, направляли людей в городскую администрацию с тем, чтобы она приняла на баланс это жилье», — объяснил Иван Белозерцев.

«Я был в то время главой города, и помню, как люди приходили и говорили: «Ради Бога, дайте нам возможность приватизировать, никакого ремонта не надо, мы сами будем содержать эту недвижимость. Я понимаю людей, в общежитиях тогда проживали работники предприятий, которые не получали в то время заработную плату, не могли построить дом или купить квартиру. Для них это было важно, и городская власть шла им навстречу», — уточнил он.

Со временем многие собственники смогли переехать на новые места жительства, а жилплощадь в бывших общежитиях стали сдавать внаем. Временные жильцы халатно относились к этим домам, могли оставить включенным текущий кран. Никто не проводил ремонта общедомового имущества, в том числе, и кровли. В результате здания начали разрушаться. А претензии стали предъявлять к власти, рассчитывая получить новое жильё. Но такого, по словам губернатора, не бывает потому, что есть закон, есть очерёдность расселения аварийного жилья. Нельзя их нарушать.

«Я никогда не оставлю людей на улице, произошел ли пожар, стена ли обвалилась, даже по недосмотру и бездействию собственников, в любом случае мы найдем вариант — как предоставить людям крышу над головой. Для этих целей у нас есть резервный жилой фонд», — резюмировал Иван Белозерцев.

В целом же, собственники должны понимать всю меру ответственности в соответствии с действующим законодательством и принимать на себя обязательства по содержанию своей недвижимости.