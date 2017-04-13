В Пензенской области организуют круглосуточные рейды по предупреждению пожаров

В пресс-центре областного правительства напомнили о том, что губернатор на селекторном совещании поручил провести профилактические рейды в каждом муниципальном районе, организовать рабочие встречи с представителями системы ЖКХ, компетентными должностными лицами, а также с председателями дачных объединений для усиления мер пожарной безопасности, разъяснения ответственности за небрежное обращение с огнем.
Как сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Пензенской области Сергей Козлов, выступая на брифинге 12 апреля, рейды будут проводиться днем и ночью.
«Мы будем проводить рейды и в ночное время. Сжигают траву и мусор в частном секторе, в том числе — и в Пензе, не соблюдая противопожарного режима», — сказал Сергей Козлов.
Также он напомнил о штрафах: от 1000 до 1500 рублей — на гражданина, от 15 000 до 30 000 рублей — на должностное лицо и от 150 000 до 200 000 рублей — на юридическое лицо.
«Если будет введен особый противопожарный режим, эти штрафные санкции будут увеличены в два раза. Накладывать штрафы могут не только представители надзорных органов, но и начальники пожарно-спасательных подразделений», — пояснил начальник ГУ МЧС по региону.
Особое внимание будет уделено населенным пунктам возле лесных массивов. Таких в Пензенской области насчитывается 99, в них проживают 53 тысячи человек.
По поручению губернатора в ближайшее время будет проведена ревизия состояния всей пожарной техники, которая находится в муниципальных образованиях, ведомствах. Проводится подготовка детских оздоровительных лагерей (расчистка подъездных путей, опашка, обустройство минерализованных полос).
Кроме того, на базе пожарно-спасательной части создана группировка в составе 100 человек и 14 единиц аэромобильной техники, которая выполняет функции патрульного управления.
«Эта группировка готова в случае чрезвычайных ситуаций прибыть к месту, автономно развернуться и принять участие в ликвидации лесных пожаров», — пояснил Сергей Козлов.
По данным областного ГУ МЧС, в течение минувших суток в регионе зарегистрировано 58 возгораний сухой травы. Каждый год пожарные подразделения выезжают на 800 загораний травы и мусора.