В Пензенской области организуют круглосуточные рейды по предупреждению пожаров

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В Пензенской области организована профилактическая работа перед началом пожароопасного периода. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев. В населенных пунктах создаются рабочие группы, которые будут проводить рейды по предупреждению возгораний.

В пресс-центре областного правительства напомнили о том, что губернатор на селекторном совещании поручил провести профилактические рейды в каждом муниципальном районе, организовать рабочие встречи с представителями системы ЖКХ, компетентными должностными лицами, а также с председателями дачных объединений для усиления мер пожарной безопасности, разъяснения ответственности за небрежное обращение с огнем.

Как сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Пензенской области Сергей Козлов, выступая на брифинге 12 апреля, рейды будут проводиться днем и ночью.

«Мы будем проводить рейды и в ночное время. Сжигают траву и мусор в частном секторе, в том числе — и в Пензе, не соблюдая противопожарного режима», — сказал Сергей Козлов.

Также он напомнил о штрафах: от 1000 до 1500 рублей — на гражданина, от 15 000 до 30 000 рублей — на должностное лицо и от 150 000 до 200 000 рублей — на юридическое лицо.

«Если будет введен особый противопожарный режим, эти штрафные санкции будут увеличены в два раза. Накладывать штрафы могут не только представители надзорных органов, но и начальники пожарно-спасательных подразделений», — пояснил начальник ГУ МЧС по региону.

Особое внимание будет уделено населенным пунктам возле лесных массивов. Таких в Пензенской области насчитывается 99, в них проживают 53 тысячи человек.

По поручению губернатора в ближайшее время будет проведена ревизия состояния всей пожарной техники, которая находится в муниципальных образованиях, ведомствах. Проводится подготовка детских оздоровительных лагерей (расчистка подъездных путей, опашка, обустройство минерализованных полос).

Кроме того, на базе пожарно-спасательной части создана группировка в составе 100 человек и 14 единиц аэромобильной техники, которая выполняет функции патрульного управления.

«Эта группировка готова в случае чрезвычайных ситуаций прибыть к месту, автономно развернуться и принять участие в ликвидации лесных пожаров», — пояснил Сергей Козлов.

По данным областного ГУ МЧС, в течение минувших суток в регионе зарегистрировано 58 возгораний сухой травы. Каждый год пожарные подразделения выезжают на 800 загораний травы и мусора.