, аналогичный процесс может произойти еще на нескольких направлениях движения общественного транспорта." data-title="В Пензе еще на двух маршрутах могут появиться автобусы большой вместимости — Пенза-пресс, рунет за день">

Об этом на комиссии Гордумы 12 апреля сообщил депутат, гендиректор ООО «Корпорация Дилижанс» Андрей Фомин.



«Мы сейчас готовимся к работе маршрута [№ 68] и также активно рассматриваем переход еще двух-трех маршрутов, которые эксплуатирует «Дилижан» на транспорт большой вместимости», — сказал Фомин.



О каких именно маршрутах идет речь, он не уточнил.



Депутат также добавил, что автобусы большой вместимости на маршруте № 68 появятся с 1 мая. Ранее на комиссии начальник управления транспорта и связи Максим Иванкин сообщил, что перехода стоит ждать к июню.