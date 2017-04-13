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В Пензе еще на двух маршрутах могут появиться автобусы большой вместимости

12 апреля в 16:53 462 просмотра
, аналогичный процесс может произойти еще на нескольких направлениях движения общественного транспорта.

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Вслед за заменой маршруток № 68 на автобусы большой вместимости, аналогичный процесс может произойти еще на нескольких направлениях движения общественного транспорта.

Об этом на комиссии Гордумы 12 апреля сообщил депутат, гендиректор ООО «Корпорация Дилижанс» Андрей Фомин.

«Мы сейчас готовимся к работе маршрута [№ 68] и также активно рассматриваем переход еще двух-трех маршрутов, которые эксплуатирует «Дилижан» на транспорт большой вместимости», — сказал Фомин.

О каких именно маршрутах идет речь, он не уточнил.

Депутат также добавил, что автобусы большой вместимости на маршруте № 68 появятся с 1 мая. Ранее на комиссии начальник управления транспорта и связи Максим Иванкин сообщил, что перехода стоит ждать к июню.

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