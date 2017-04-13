Автобусы отказываются возить жителей села Плещеевка

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Жители села Плещеевка Колышлейского района Пензенской области вынуждены добираться до райцентра на такси, так как автобусного сообщения с деревней нет. Кроме того, само состояние дороги до населенного пункта оставляет желать лучшего.

Об этом местные жители сообщили в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс»:

«Здравствуйте! Автодорога «Колышлей — село Плещеевка» находится в очень плохом состоянии. Нет автобусного сообщения. Жителям, чтобы добраться до районного центра, приходиться нанимать такси».

На обращение ответил заместитель главы администрации Колышлейского района Андрей Мишин.

«В январе 2017 года прошел конкурс по выбору перевозчиков на обеспечение регулярных перевозок пассажиров […]. По маршруту «р.п. Колышлей — д. Пановка» (с. Плещеевка является промежуточным остановочным пунктом по данному маршруту) заявок не поступало. По разъяснениям потенциальных перевозчиков, данный маршрут является нерентабельным в связи с малым пассажиропотоком», — говорится в официальном документе.

По поводу ремонта дороги отмечается, что она имеет статус региональной, поэтому вопрос будет уточняться в управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.