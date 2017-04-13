, отметил начальник управления транспорта и связи Пензы Максима Иванкин на комиссии Гордумы 12 апреля." data-title="Иванкин: Пензе нужно около 60 автобусов большой вместимости — Пенза-пресс, рунет за день">

Для улучшения ситуации с транспортным обеспечением в Пензе необходимо около 60 автобусов большой вместимости, отметил начальник управления транспорта и связи Пензы Максима Иванкин на комиссии Гордумы 12 апреля.

Отвечая на вопрос главы города Валерия Савельева, он сказал, для улучшения ситуации необходимо еще на трех маршрутах, кроме маршрута № 68, вместо автобусов малой вместимости пустить большие автобусы, исходя из расчета — 20 автобусов на каждый. Таким образом, по словам Иванкина, Пензе требует еще порядка 60 автобусов.



Депутат Андрей Фомин, сославшись на данные неназванного исследования, заявил, что городу нужно приблизительно 180−200 единиц транспорта большой вместимости.