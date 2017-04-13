В Пензенской области проверили готовность к сезону судоходства
Жители села Лопатки имеют долги более 1 млн рублей
В Пензе 12 апреля вспоминают покоривших космос земляков
В Пензе предложили отменить автобусы после 8 вечера
Автобусы отказываются возить жителей села Плещеевка
В Пензе еще на двух маршрутах могут появиться автобусы большой вместимости
В Пензенской области организуют круглосуточные рейды по предупреждению пожаров
Белозерцев рассказал о своем отношении к небрежному содержанию жилья
Пензенец снялся в популярном сериале «Торгсин»
В Пензе предложили обязать водителей пользоваться гарнитурой
все новости

Иванкин: Пензе нужно около 60 автобусов большой вместимости

12 апреля в 17:09 402 просмотра
, отметил начальник управления транспорта и связи Пензы Максима Иванкин на комиссии Гордумы 12 апреля.

" data-title="Иванкин: Пензе нужно около 60 автобусов большой вместимости — Пенза-пресс, рунет за день">

Для улучшения ситуации с транспортным обеспечением в Пензе необходимо около 60 автобусов большой вместимости, отметил начальник управления транспорта и связи Пензы Максима Иванкин на комиссии Гордумы 12 апреля.

Отвечая на вопрос главы города Валерия Савельева, он сказал, для улучшения ситуации необходимо еще на трех маршрутах, кроме маршрута № 68, вместо автобусов малой вместимости пустить большие автобусы, исходя из расчета — 20 автобусов на каждый. Таким образом, по словам Иванкина, Пензе требует еще порядка 60 автобусов.

Депутат Андрей Фомин, сославшись на данные неназванного исследования, заявил, что городу нужно приблизительно 180−200 единиц транспорта большой вместимости.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics