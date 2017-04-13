По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,9552 до 56,7556 руб., курс евро — с 60,3042 руб. до 60,2631 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,3340 руб.
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Доллар и евро на 13 апреля подешевели
12 апреля в 17:40 270 просмотров
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреля.
По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,9552 до 56,7556 руб., курс евро — с 60,3042 руб. до 60,2631 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,3340 руб.