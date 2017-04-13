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В Пензе предложили отменить автобусы после 8 вечера (видео)

12 апреля в 17:37 458 просмотров
, гендиректор ООО «Корпорация Дилижанс» Андрей Фомин предложил выступить с ходатайством на имя главы администрации Пензы по поводу изменения графика работы транспорта большой вместимости в вечернее время.

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Депутат Гордумы, гендиректор ООО «Корпорация Дилижанс» Андрей Фомин предложил выступить с ходатайством на имя главы администрации Пензы по поводу изменения графика работы транспорта большой вместимости в вечернее время.

Выступая на комиссии Гордумы, Андрей Фомин отметил, что в тарифе на перевозки закладываются расходы, связанные с «необыкновенно низким пассажиропотоком в вечернее время».

«Тариф ложится одинаковым грузом на всех граждан, независимо от того, в какое время суток они пользуются транспортом. Получается, что вечером два-три человека, которые едут в автобусе, практически залезают в карман своим согражданам, жителям города, которые сидят дома на диване», — отметил депутат.

По словам Фомина, себестоимость перевозки одного пассажира вечером возрастает в 10 раз и почти приравнивается к поездке на легковом такси.

В связи с этим он предложил выступить с ходатайством на имя главы администрации о пересмотре графика работы автобусов большой вместимости по вечерам.

«Мы проводили социологические опросы, исследования, в том числе совместно с управлением транспортом и связи. Основной пассажиропоток иссякает в восемь — половина девятого вечера. При всем уважении к жителям города [которые пользуются транспортом позже этого времени], пассажирский транспорт не должен превращаться в легковое такси большой вместимости», — сказал Фомин.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

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